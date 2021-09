Valentina Vignali fa una mezza sfilata su Instagram: la cestista sfodera cinque bikini e mostra il suo fisico spettacolare.

Valentina Vignali magica sui social network: la cestista ha abituato il suo pubblico troppo bene e ogni giorno, tra stories infuocate e fotografie fenomenali, manda in visibilio la sua platea di ammiratori. Quest’oggi, ad esempio, la bella modella e testimonial ha fatto un torneo di basket: prima di andare al campo, tuttavia, ha trovato il tempo per fare una meravigliosa crostata al pistacchio.

La Vignali, qualche istante fa, ha messo un rete una serie di scatti non adatti ai deboli di cuore. La nativa di Rimini ha condiviso un post in cui indossa ben 5 bikini diversi: con qualsiasi tipo di costume, le sue curve esplosive sono in bella mostra.

Valentina Vignali, corpo favoloso: cinque bikini per cinque infarti

Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

“Ultime 24 ore di saldi sulla mia capsule di bikini”, ha scritto nella didascalia sponsorizzando di fatto la sua linea di costumi. Con tutti i 5 bikini, la cestista sta davvero bene. Il suo fisico spaziale, così in bella mostra, conquista gli occhi indiscreti degli ammiratori.

La terza fotografia, in particolare, è spettacolare: Valentina si gira di spalle e piazza il suo didietro panoramico in primissimo piano. Ogni post della 30enne ottiene sempre un ottimo riscontro: ai followers piacciono tantissimo le sue fotografie e soprattutto il suo fisico seducente. “Che spettacolo”: le due paroline scritte da un utente riassumono al meglio il post odierno condiviso dall’emiliana.

Valentina, come tanti personaggi dello spettacolo, modelle ed influencer, è andata anche lei a Venezia in occasione della 78esima Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica. Sul “tappeto” ha sfoderato un vestitino super brillante che ha deliziato tutti i fans. Le donne stanno letteralmente battagliando sul red carpet a suon di outfit pazzeschi e scatti strepitosi.