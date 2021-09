Vanessa Incontrada: età, marito, figlio, tutto sulla conduttrice spagnola

Vanessa Incontrada è una delle conduttrici più seguite dal pubblico italiano, ma conosciamo tutto su di lei? Scopriamo insieme qualche particolare

Vanessa Incontrada è una delle conduttrici più seguite dal pubblico italiano che con la sua semplicità e naturalezza ha conquistato milioni di fan che non perdono occasione di supportarla e sostenerla.

Più volta la vita l’ha messa a dura prova, in particolare qualche tempo fa con la questione del body shaming di cui è stata vittima.

Vanessa Incontrada, tutto sulla conduttrice spagnola

Classe 1978, di origine spagnola naturalizzata italiana. Vanessa Incontrada, secondo quanto riporta Novella 2000, pesa 65 kg ed indossa una taglia 44. Gli haters continuano a giudicare inutilmente, come già è successo in passato, ma la conduttrice prosegue la sua vita a testa alta.

Ha posato per Vanity Fair e la sua copertina è stata un successo non solo per la sua bellezza ma anche per il messaggio contro il body shaming che ha attirato milioni di persone.

Il suo compagno, nonché padre di suo figlio è Rossano Laurini. I due stanno insieme dal 2007 ed hanno dato alla luce Isal, nato nel 2008.

La conduttrice ha un rapporto speciale con il piccolo della famiglia e lo ha confessato più volte in diverse interviste, tra cui una per Dipiù tv dove ha rivelato: “Il primo libro che ti ho letto era il piccolo principe. Tu potevi sentire solo la mia voce, eri così piccolo che non potrai ricordarlo ma tu sei mi pequeño principe”.

Poi ancora: “È un bambino con la curiosità di chi vuole scoprire il mondo, con la voglia costante di voler apprendere ma soprattutto di dare un amore immenso a chiunque ti è vicino”.

Questa settimana Vanessa Incontrada è stata impegnata su Rai1 con “Seat Music Awards” insieme a Carlo Conti e presto la vedremo in studio su Canale 5 con “Zelig”. Insomma si prospetta un anno professionale niente male per la conduttrice ha non vede l’ora di condividere con il pubblico grandi serate.