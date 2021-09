“Tu super” Vanessa Incontrada stende i fan, in rosso è bollente – FOTO

Vanessa Incontrada è tornata in prima serata su Rai 1 ed ha regalato al pubblico grandi emozioni, il suo look? Fantastico

Vanessa Incontrada è una delle conduttrici più note della televisione italiana che con il suo talento e la sua bellezza ha conquistato la fiducia di tanti telespettatori. E’ stata al centro di tante polemiche, a causa delle sue forme che a quanto pare non seguono i canoni imposti dalla società.

L’anno televisivo che sta per iniziare si prospetta ricco di novità per la presentatrice spagnola che ha già condiviso con il pubblico una serata speciale.

GUARDA ANCHE>>>Michael Schumacher, la moglie fa un’importante annuncio dopo mesi

Vanessa Incontrada, la FOTO di coppia è virale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

GUARDA ANCHE>>>“Poverino”. Sabrina Salerno risponde per le rime alle offese di un (ex) giornalista Sky. Poi solleva il dubbio

Un tubino rosso con una scollatura sobria che mette in risalto il suo décolleté, è questo l’outfit indossato da Vanessa Incontrada in occasione del grande evento in onda in prima serata su Rai 1 “Seat Music Awards 2021”.

Carlo Conti è stato accanto a lei in questo evento speciale, insieme hanno dato vita ad uno spettacolo senza precedenti e la serata è stata un successo.

“Sapete che non mi ricordo perché stavamo ridendo” scrive la Incontrada postando una foto insieme al suo collega mentre sfoggiano un sorriso strepitoso.

Il pubblico che ha seguito l’evento avrà potuto notare complicità ed empatia tra i due amici che hanno ottenuto grandi risultati con ascolti e share.

“Insieme siete uno spettacolo nello spettacolo…professionali, complici, simpatici. Una coppia sul palco perfetta. Tu super” ha commentato qualcuno sotto al post. E poi ancora “Vanessa sei stupenda! Rimani sempre così, semplice è naturale!”.

A quanto pare Vanessa Incontrada sarà alla conduzione di “Striscia la notizia” insieme ad Alessandro Siani. Si prospetta una stagione strepitosa e il pubblico non vede l’ora di rivederla in televisione con la sua bellezza, la sua naturalezza e classe che non passano mai di moda. Una garanzia per il mondo dello spettacolo.