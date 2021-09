Arrivano novità sorprendenti per la Royal Family. Un nuovo progetto porterà presto William e Harry l’uno al fianco dell’altro. Ecco cosa sta per accadere.

Mesi di lontananza, silenzio e tensioni. William e Harry spezzeranno presto questo lungo periodo in cui non si sono più frequentati reincontrandosi per la prima volta dopo molto tempo. Con l’addio del Duca di Sussex alla Royal Family e il suo trasferimento con Meghan Markle in America, il gelo era calato tra i due fratelli che si erano rivisti solo per cerimonie ufficiali. Una in occasione dell’inaugurazione della statua in memoria di Lady Diana, lo scorso luglio, e una a seguito della morte del Principe Filippo. Mancato il 9 aprile 2021, per prendere parte ai funerali del nonno Harry era tornato a Londra incontrando il fratello e tutta la famiglia.

Anche questa volta Filippo è la ragione per cui i due Duchi avranno un faccia a faccia dopo molti mesi. Un progetto dedicato alla storia del marito della Regina li porterà a lavorare a stretto contatto.

William e Harry si rincontrano grazie al Principe Filippo

William e Harry presto saranno l’uno al fianco dell’altro. La ragione del loro incontro dopo gli scorsi mesi di lontananza è un progetto dedicato alla vita del nonno Filippo che li vede coinvolti entrambi.

Si tratta di un documentario, della Bbc, dedicato alla storia del marito della Regina i cui lavori erano stati avviati a inizio del 2021 per poi interrompersi con il suo decesso. A seguito del drammatico evento tutto il progetto è stato riadattato scegliendo come titolo per la pellicola “Prince Philip: The Family Remembers”. Il documentario sarà pronto in occasione del primo anniversario della scomparsa del Principe.

Si tratterà di un suo ritratto a tutto tondo e vedrà la partecipazione di molti membri della Royal Family, tra cui i nipoti William e Harry. Tuttavia nelle riprese non sono state coinvolte le loro mogli Kate e Meghan, in queste settimane al centro dell’attenzione per la presunta distensione del loro rapporto.

Col documentario Filippo, nonostante non sia più su questa terra, per la seconda volta ha portato i nipoti a riunirsi. Entrambi hanno accettato di presentarsi sul set, anche se a oggi il loro rapporti sembrano essere freddi più che mai, e sono pronti a rivedersi per fare un dono al loro amato nonno.

Oltre ai nipoti nella pellicola non mancherà la Sovrana, moglie di Filippo con cui ha condiviso la vita per oltre 70 anni.