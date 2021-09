“Non vedo l’ora”. Adriana Volpe: il countdown è agli sgoccioli. Raggiante insieme ai compagni di squadra – FOTO

Adriana Volpe. La presentatrice ha pubblicato delle immagini promozionali della sua nuova avventura televisiva in arrivo. Il riscatto dopo un periodo particolarmente difficile e delicato

La conduttrice televisiva Adriana Volpe esce da un periodo difficile sia dal punto di vista professionale che privato.

Il pubblico la ricorda per essere stata uno dei volti chiave della Rai. Ha condotto per otto edizioni lo storico programma “I fatti vostri”; il suo commiato non è avvenuto serenamente a causa dei rapporti non proprio idilliaci con il collega Giancarlo Magalli che non ha fatto altro che punzecchiarla (tanto per usare un eufemismo) anche dopo il suo allontanamento dalla trasmissione ideata da Michele Guardì. É passata dunque alla conduzione di “Mezzogiorno in famiglia” ma con la chiusura dello stesso programma, dopo ventitré anni in Rai, ha lasciato definitivamente l’azienda.

La scorsa stagione è stata nel team del nuovo canale televisivo privato TV8, alla guida di “Ogni mattina”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Elisa Isoardi senza nulla addosso a letto: fa vedere una parte nuova – FOTO

Adriana Volpe: il nuovo volto del “Grande Fratello Vip”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Tra il passaggio in Rai e l’assunzione a TV8, Adriana Volpe ha coperto l’intervallo con la sua partecipazione nelle vesti di concorrente al “Grande Fratello Vip”, reality che ha dovuto abbandonare nel pieno dello svolgimento a causa di motivi familiari, ossia gravi problemi di salute che hanno coinvolto il padre di suo marito, Roberto Parli.

Durante il corso dell’ultimo anno il rapporto tra i due è andato via via sgretolandosi, giungendo a una separazione che ha avuto risvolti mediatici a causa di dichiarazioni pubbliche dell’uomo a mezzo social. Rimangono tuttavia legati indissolubilmente in quanto genitori della loro unica figlia, la piccola Gisele.

Adriana Volpe non ha mai perso grinta, volontà e soprattutto l’affetto del pubblico che tra un giorno la vedrà impegnata nuovamente sul piccolo schermo. La presentatrice tornerà domani, 13 Settembre, al “Grande Fratello Vip”, questa volta in un ruolo inedito.

Alfonso Signorini l’ha voluta nella squadra delle opinioniste che l’affiancheranno durante il lungo svolgimento del reality. A farle compagnia Sonia Bruganelli, autrice televisiva e consorte di Paolo Bonolis.

LEGGI ANCHE—> “Sei diventata attrice?” Federica Panicucci: la vedetta di una sposa felice – FOTO

La Volpe ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle immagini promozionali che vedono tutti e tre pronti e sorridenti per un’edizione che ha tutte le premesse per essere scoppiettante e di grande intrattenimento.

“Non vedo l’ora” – scrive un utente tra i commenti. Tutti sintonizzati su Canale 5 a partire dalle 21.30.