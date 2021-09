Ainett Stephens è una delle nuove concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. La modella è pronta ad entrare nella casa più spiata d’Italia

Ainett Stephens è pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Pensate di non averla mai vista, di non sapere chi è ma che ha comunque un’aria familiare? Be’, certo, Ainett per molto tempo ha vestito i panni de La Gatta nera del programma “Mercante in Fiera“. Nel corso della sua carriera ha preso parte a molti altri programmi, fino a che non ha dovuto fermarsi per motivi molto più grandi di lei. Il motivo è principalmente suo figlio, Christopher, avuto dal suo matrimonio con Nicola Radici avvenuto nel 2015.

Ainett Stephens, nuova concorrente del Grande Fratello Vip

La decisione di allontanarsi dal mondo della televisione è stata difficile ma necessaria: suo figlio Christopher soffre di una grave forma di autismo e Ainett ha deciso di mettere da parte la propria carriera per il suo bene, per poterlo seguire personalmente e stargli vicino. Prima di tutto, è una mamma straordinaria ed è pronta ad entrare nella casa più spiata d’Italia per raccontare la sua storia e la sua esperienza con il suo bambino. Certo, non sarà facile stare lontano da lui, ma nel programma la nostra Ainett comincerà a lavorare anche su questo aspetto della sua vita. Per lei il GF Vip rappresenta una sorta di rinascita, ma anche un ritorno ad una vita che lei aveva accantonato.

Domani Ainett entrerà nella casa pronta a vivere questa esperienza lontana dalla sua famiglia: i suoi fans non vedono l’ora di vedere come sarà viverla 24h su 24.