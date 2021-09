Alex Belli è pronto per entrare nella casa del Grande Fratello Vip: inizia anche per lui la sua esperienza nell’abitazione più amata e spiata d’Italia

Alex Belli sarà uno dei tanti volti che entrerà domani nella casa del Grande Fratello Vip. È diventato noto al pubblico quando ha preso parte come attore alla famosa soap che andava in onda su Canale Cinque anni fa, Centovetrine. Il suo ruolo era molto amato da parte dei telespettatori e la sua carriera è andata avanti anche dopo la fine della serie, soprattutto per quanto riguarda il gossip. Infatti è stato spesso al centro dell’attenzione a causa delle loro relazioni che hanno fatto sempre molto discutere.

Alex Belli, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip

Nel 2013 ha sposato la modella slovacca Katarina Raniakova, e i due si sono separati ufficialmente nel 2017. Successivamente ha avuto una storia d’amore con Mila Suarez, ex partecipante al Grande Fratello Vip. I due stavano insieme quando lei decise di prendere parte al reality e in quel momento i riflettori si accesero molto sulla sua persona. Spesso lo abbiamo visto nei salottini di Barbara D’Urso, e… a proposito di salottini, prossimamente li vedremo in quelli della casa più spiata d’Italia. A giugno Alex si è sposato con la modella Delia Duran, con cui si è fidanzato nel 2019. I due ad oggi sono felici e innamorati come non mai, e lui è pronto a lasciare la moglie temporaneamente per entrare nel programma.

Domani comincerà la sesta edizione del Grande Fratello Vip e Alex sarà sicuramente uno dei protagonisti: non ci resta che aspettare per vedere come andrà il suo percorso.