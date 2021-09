“Ammaliante” Ludovica Pagani, l’outfit stordisce i fans: forme in vista – FOTO

Ludovica Pagani regala l’ennesimo scatto da brividi su Instagram: l’outfit e il suo corpo stordiscono i followers.

Ludovica Pagani ha da sempre stregato i suoi ammiratori con una bellezza devastante e un corpo da favola. L’estate 2021 per l’influencer è stata meravigliosa: nel corso della vacanza a Mykonos con l’amica Elettra Lamborghini (le due sono state anche a Montecarlo insieme) ha infiammato Instagram con costumi illegali e balletti sexy mentre a Venezia ha lasciato tutti a bocca aperta con un abito a sirena.

La Pagani è seguitissima in particolare su Instagram: il noto servizio di rete sociale ospita sempre le sue fotografie disarmanti. Con un corpo così, è difficilissimo passare inosservati. La nativa di Bergamo, poco fa, ha stupito i suoi fans condividendo una foto fantastica in cui indossa un outfit da cardiopalma che mette in risalto le sue forme.

Ludovica Pagani, l’outfit strega i followers: “Sei ammaliante”

