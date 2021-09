“Beautiful”, anticipazioni puntata 12 settembre: la sorpresa di Quinn

Beautiful, anticipazioni 12 settembre: Bill e Brooke stanno discutendo. Quinn fa una sorpresa alla Logan.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Bill cercare di convincere Brooke a tornare da lui. La Logan è sconvolta per la separazione con Ridge e sostenendo di non essere pronta a lasciarlo andare. Nonostante l Forrester adesso stia con Shauna, Brooke gli è rimasta fedele e aspetterà il momento in cui lui si renderà conto di aver sbagliato e tornerà da lei. La donna consiglia dunque allo Spencer di tornare da sua sorella e di ricostruire una famiglia con lei e con il piccolo Will. Nel frattempo Zoe e Carter sono sempre più affiatati. Tra i due c’è un’innegabile chimica e adesso che Thomas non è più nelle loro vite, potrebbero finalmente godersi il loro lieto fine.

Beautiful, anticipazioni 12 settembre: cosa c’è tra Zoe e Carter?

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Bill e Brooke verranno sorpresi da una raggiante Quinn. La Fuller, entusiasta per la riuscita del suo piano, si farà beffe di Brooke e del suo matrimonio con Ridge. Nel frattempo Shauna e Ridge si godranno un po’ di tempo da soli in piscina. Il Forrester ha deciso di dare una possibilità alla Fulton, ma vuole andarci con i piedi di piombo.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che anche Zoe vorrà dare una possibilità a Carter. Anche la modella della Forrester, tuttavia, è rimasta scotta dalla precedente relazione e desidera fare le cose con calma.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda oggi, domenica 12 settembre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non è prevista alcuna pausa.