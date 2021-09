Scivola nel canale mentre raccoglie la frutta: morto un agricoltore

Un agricoltore di 59 anni è morto nel pomeriggio di ieri a Lonato, in provincia di Brescia, scivolando in un canale mentre stava raccogliendo dei fichi.

Brescia, scivola in un canale mentre raccoglie i fichi: agricoltore di 59 anni perde la vita

A perdere la vita Alvise Dorigo, agricoltore di 59 anni residente Susegana, in provincia di Treviso. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, come riporta la redazione del sito Treviso Today, il 59enne aveva parcheggiato il suo camion, con il quale si recava spesso nel comune bresciano per acquistare delle uova, ed era sceso per raccogliere dei fichi.

Mentre era intento a raccogliere la frutta, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio – per cause ancora da determinare- e sarebbe scivolato in un canale battendo la testa contro il cemento. Il corpo sarebbe poi stato trascinato per circa un chilometro dalla corrente.

Alcuni residenti, notando il mezzo incustodito per diverso tempo, hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono interventi i carabinieri e lo staff sanitario del 118 che hanno rinvenuto il corpo senza vita dell’agricoltore. I medici hanno potuto solo constatare il decesso. Dorigo, scrivono i colleghi della redazione di Treviso Today, sarebbe morto sul colpo dopo aver battuto la testa contro il cemento.

Ora, sono in corso gli accertamenti di rito da parte dei militari dell’Arma per determinare i contorni della tragedia e dare conferma delle prime ricostruzioni.