Gioielliere trovato morto nel suo negozio: a lanciare l’allarme i residenti della zona

Nella serata di venerdì, un gioielliere di 58 anni è stato trovato morto all’interno del suo negozio a Chianciano Terme, in provincia di Siena.

Un gioielliere di 58 anni è stato trovato senza vita all’interno del suo negozio. È accaduto venerdì sera a Chianciano Terme, in provincia di Siena. A far scattare l’allarme sono stati alcuni residenti che hanno notato le luci accese della gioielleria nonostante fosse già passata l’ora di chiusura. I familiari del 58enne si sono precipitati sul posto facendo la drammatica scoperta. A nulla è valso l’intervento dei sanitari del 118 che, giunti presso il negozio, hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo.

Chianciano Terme, noto gioielliere trovato morto nel suo negozio: inutili i soccorsi

Lutto a Chianciano Terme, comune in provincia di Siena, dove, nella serata di venerdì 10 settembre, un commerciante è stato trovato morto all’interno del suo negozio.

L’allarme, scrive la redazione de La Nazione, è scattato quando alcuni residenti della zona hanno visto le luci accese e la saracinesca dell’attività alzata, nonostante l’ora tarda. Immediata la chiamata ai familiari di Maurizio De Carlo, noto gioielliere dii 58 anni, i quali si sono precipitati sul posto. I parenti, una volta entrati, hanno rinvenuto il corpo esanime del commerciante ed hanno contattato i soccorsi.

Leggi anche —> Incidente nei pressi dell’aeroporto: morta ragazza di 17 anni, grave il fidanzato

Presso la gioielleria, sita in Viale Guido Baccelli, sono arrivati gli operatori sanitari del 118, ma per il gioielliere era ormai troppo tardi. I medici hanno provato a lungo a rianimare il 58enne, ma ogni tentativo non ha avuto successo e alla fine si sono dovuti arrendere costatandone il decesso. Intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito.

Leggi anche —> Scivola nel canale mentre raccoglie la frutta: morto un agricoltore

La notizia della morte di De Carlo, che viveva con i genitori nel comune in provincia di Siena, ha gettato nel dolore e nello sconforto l’intera comunità locale, dove il commerciante era molto conosciuto e stimato. Numerosi, scrive La Nazione, i messaggi di cordoglio giunti nelle scorse ore alla famiglia del gioielliere.