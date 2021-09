Claudia Ruggeri, in punta di piedi domina il web. Il bikini a momenti cede, attimi di panico – FOTO

Claudia Ruggeri, senza paura domina il web. Sfoggia con orgoglio il suo fisico, a momenti il bikini si strappa, il seno è troppo per chiunque.

Claudia Ruggeri è tanta, tantissima roba. La sua bellezza intimorisce chiunque, in televisioni e sul web non ha rivali, è lei la reginetta di Instagram. Le sue foto sono sempre molto apprezzate e i suoi 1,2 milioni di follower non hanno occhi che per lei.

La raggiante Claudia è ancora al mare, l’abbiamo apprezzata tutta l’estate in posti meravigliosi, si è divertita e rilassata parecchio in compagnia dei suoi amici ed il suo grande amore, Marco Bruganelli, fratello di Sonia, moglie del conduttore Paolo Bonolis.

La bonas è pronta e carica per una nuova stagione su Canale 5, le novità non finiscono qui per quest’anno e nuove sorprese sono in serbo per la bella mora.

Claudia sorprende tutti, il suo fisico fa venire le palpitazioni

In punta di piedi, sotto un tetto di drappi, in un mini bikini nero e capelli semi bagnati, la luce del sole che le accarezza la pelle, così si fa fotografare Claudia Ruggeri per stupire tutti in questa domenica di settembre.

Il seno decisamente troppo generoso sta per strabordare dal costume, in molti si accorgono di questo piccolo inconveniente e commentano con entusiasmo lo scatto. “Sei fantastica cara Claudia” scrive un fan quasi intimidito, “Nessuna è come te, ti prego continua così” risponde qualcuno più temerario.

In poco tempo Claudia ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori, i fan aspettano tutte le sere per vederla in onda su Canale 5, insieme a Baolo Bonolis in “Avanti un altro”.

Ma Claudia non è solo una fascinosa donna, è anche molto preparata e professionale, dolce e deliziosamente simpatica. Utilizza moltissimo Instagram per comunicare con i suoi amici virtuali e con grande stupore in molti le rispondono con sincero interesse.

La showgirl a malincuore saluta l’estate 2021 e si prepara alla nuova stagione televisiva, più motivata e intraprendente che mai.