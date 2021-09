Costanza Caracciolo, senza freni, mostra la sua posizione preferita. E’ una spericolata – FOTO

Costanza Caracciolo non ci pensa su due volte e decide di far vedere a tutti la sua posizione preferita. Tra lo stupore generale standing ovation per l’ex velina.

Ma che spericolata Costanza Caracciolo, senza se e senza ma decide di far vedere a tutti la sua posizione preferita, i fan rimangono stupiti ed una pioggia di commenti invadono lo scatto dell’ex velina.

La bella modella è a casa, dopo un estate decisamente folle, rilassante, divertente e piena d’amore, in giro per l’Italia in yot, con marito (ex calciatore Bobo Vieri) e figlie, è tempo di ricominciare.

Per Costanza è tempo di rimboccarsi le maniche ed iniziare la quotidianità, bambine da portare a scuola, casa da gestire e progetti da concludere. Sarà un anno davvero impegnativo, ma come sempre, con l’aiuto di Bobo, tutto sarà possibile.

Costanza ricorda i bei tempi con la sua posizione preferita

“Una posizione comoda per ricordare quando la domenica ci svegliavamo al mareee!!! Qualcuno di voi passerà ancora qualche weekend al mare???”, esordisce così Costanza su Instagram, questa mattina nel dare il buongiorno ai suoi 1,3 milioni di follower.

La sua posizione preferita, in barca mentre si tiene e si sporge per scrutare l’orizzonte e solcare i mari che tanto l’hanno allietata quest’estate 2021. In costume intero bianco ed occhiali da sole in pandant, Costanza sfoggia un fisico a dir poco perfetto.

Pelle dorata, capelli biondi lunghi, gambe chilometriche, la sua fisicità è apprezzata da tutti, infatti i commenti non si contengono ed i fan iniziano ad adularla, “Sei perfetta, beato Bobo, è molto fortunato” commenta schiettamente qualcuno, “Sei una sirena che ha rapito il mio cuore”, risponde prontamente un altro.

I complimenti non si contano così come i cuori e le emoticon che rallegrano la giornata alla showgirl.

Costanza ha fatto il suo ingresso in televisione un pò di anni fa, quando insieme a Federica Nargi, ha vinto il programma in onda su canale 5 “Veline”. Sul bancone si “Striscia la Notizia” hanno fatto scintille ed ancora oggi fanno battere i cuori.