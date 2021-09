Davide Silvestri è pronto per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Domani avrà inizio il reality più atteso della televisione italiana

Vi ricordate Davide Silvestri? Era uno degli attori più amati della scorsa generazione, e vestì il ruolo di Falco Palmieri nella fortunata fiction italiana Capri. Sono trascorsi un po’ di anni e la sua popolarità non è più all’apice come prima. D’altronde Davide ha preso parte anche alla prima edizione dell’Isola dei Famosi, e a distanza di tutti questi anni è pronto a partecipare ancora una volta ad un reality. Per Davide questa è l’occasione perfetta per rimettersi in pista dopo questi ultimi anni.

Davide Silvestri, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip, è oramai da sei anni un modo perfetto per tornare sotto ai riflettori dopo anni di buio, e questo può succedere anche a Davide che è un ragazzo in gamba e pieno di talento. Sarà l’occasione giusta per lui per tornare in scena dopo questi ultimi tempi in cui è stato lontano dalla televisione. Ha appena 40 anni e non vede l’ora di mettere piede nella casa più spiata d’Italia, ha intenzione di mettersi in gioco e di godersi al meglio questa esperienza. In qualche video pubblicato sui social dalla pagina ufficiale del programma, possiamo vedere già che è un uomo simpatico e che con molte probabilità sarà uno dei personaggi più divertenti di questa lunga edizione che sta per cominciare.

I fans del programma non vedono l’ora di sapere qualcosa di più su Davide, che pare essere uno dei personaggi più interessanti di questa edizione che sta per cominciare.