“Deliziosa”. Valentina Vignali infiamma i social: il selfie bollente – FOTO

Valentina Vignali, famosa giocatrice di basket, continua a conquistare i suoi followers con gli scatti che pubblica sui suoi profili social. Instagram è in fiamme

Valentina Vignali continua a far impazzire i suoi numerosi followers ogni giorno. Stiamo parlando della giocatrice di basket più famosa del mondo dello spettacolo, senza ombra di dubbio. Ha cominciato a fare parte di questo mondo qualche anno fa, quando la sua storia con l’ex collega Stefano Laudoni è giunta a capolinea dopo che lei aveva scoperto dei tradimenti da parte sua. Per lei fu devastante e la loro rottura finì molto presto sotto ai riflettori. Poco dopo, lei venne presa per la terza edizione del Grande Fratello Vip.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Costanza Caracciolo, senza freni, mostra la sua posizione preferita. E’ una spericolata – FOTO

Valentina Vignali fa impazzire i suoi fans: lo scatto che toglie il fiato

Valentina nella casa più spiata d’Italia ebbe modo di raccontare la sua storia d’amore, non solo quella conclusa, ma anche quella che stava cominciando proprio in quel periodo della sua vita. Infatti, un certo Lorenzo si stava facendo spazio nelle sue giornate proprio da poco tempo, conquistandola con la sua dolcezza e con la sua pazienza. Lorenzo infatti fu molto bravo a saperla conquistare in quel periodo così complicato della sua vita, dove faceva fatica a credere ancora una volta nell’amore. Per Valentina quell’esperienza fu perfetta per ritrovare se stessa: da allora è diventata una donna nuova, sicura di sé e sopratutto ha ritrovato quella felicità che aveva perso. In ogni scatto che pubblica sui social la vediamo solare e felice come non mai.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Antonino Cannavacciuolo: sapete quanto costa mangiare nel suo nuovo ristorante? Prezzi sbalorditivi

L’ultimo scatto in particolare ha raggiunto tantissimi likes: ogni giorno che passa, la Vignali continua a riconfermarsi una delle donne più belle d’Italia.