La conduttrice ha mostrato uno scatto al limite dell’illegale, stavolta l’ha davvero fatta grossa per alzare la tachicardia dei fan che la seguono.

Sembra che questo nuovo anno sia decisamente fortunato per la bella Elisa Isoardi visto che è in ballo una conduzione con il canale Real Time che con molta probabilità la porterà nuovamente ai fornelli con un entusiasmante nuovo show di cucina.

In attesa che venga fatto sapere al pubblico a casa la sua prossima conduzione autunnale, la conduttrice si sta rilassando in queste ultime giornate calde, ieri il suo sabato è partito a rilento per finire a pranzo con un caro amico. Vediamo come ha emozionato la sua community con l’ultimo post, uno scatto entusiasmante.

LEGGI ANCHE—> “Sei diventata attrice?” Federica Panicucci: la vedetta di una sposa felice – FOTO

Elisa Isoardi senza ritegno, chi la ferma più? Scatto osé

Per vedere la bellezza disarmante di Elisa, vai su Successivo