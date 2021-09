Elodie accanto a LUI fa faville, la nuova coppia è pronta. Fan increduli – FOTO

La cantante sui social si è mostrata intenta a cimentarsi con delle prove di ballo con un altro collega della tv, curiosi di sapere di chi si tratta?

La sua salita verso il successo mediatico come modella e la popolarità discografica sono in netta ascesa soprattutto negli ultimi mesi in cui Elodie risulta essere una delle donne più ammirate e cercate del nostro Paese. Non solo per la sua bellezza seducente, ma soprattutto per la sua innata bravura nel concludere nel migliore dei modi ogni nuova sfida che le viene proposta.

Lo ha fatto anche ieri quando direttamente dalla sala prove di un prossimo show dove sarà ospite, si è mostrata super energica tanto da ricevere i complimenti direttamente dal padrone di casa che condurrà proprio il programma.

Elodie riceve i complimenti più belli, lei seduce con una tuta super attillata: che curve

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Cattelan (@alecattelan)

In una Instagram story ripostata ieri da Elodie si è mostrata vicina ad un noto conduttore, ex volto di “X Factor” quest’anno sostituito dal giovanissimo Ludovico Tersigni. Si tratta di Alessandro Cattelan che guiderà la messa in onda di due speciali tv dal titolo “Da Grande” il 19 e il 26 settembre con focus proprio sulla crescita personale di alcuni dei maggiori artisti nazionali.

Due prime serate che vedranno tra gli ospiti proprio Elodie di cui lo stesso Catelan ha svelato nella didascalia che accompagna il suo post social: “Un po’ di sala prove fa sempre bene! Mamma mia che talento puro 100% che è @elodie! 💪🏻 Vi stiamo preparando una cosetta…🤫”.

Si vedono i due vicini in una sala prove, Alessandro con un abbigliamento che ricorda molto quello dei grandi giocatori di basket americani, Elodie invece è in tacchi a stiletto argentati ed una tuta corta strettissima al suo fisico esile e snello di una fantasia check a scacchi rossi e neri fasciata in vita da una cinta multicolor.

Bellissima e sensuale, anche con i capelli raccolti e senza trucco è una regina di bellezza estrema. Non ci resta dunque che attendere la messa in onda della prima puntata per vedere la giovane e capire in cosa consisterà la sua performance e intervista inedita.