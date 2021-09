Elodie, la lingua fuori e lo sguardo della felicità: serata in amore – FOTO

Elodie è tornata a postare qualcosa su Instagram: la cantante sta trascorrendo una serata in amore.

Elodie Di Patrizi, con la sua voce meravigliosa e con la sua bellezza spettacolare, ha da sempre incantato e deliziato il pubblico italiano. La romana, ad esempio, ha conquistato anche l’Ariston durante l’ultimo Festival di Sanremo in una serata in cui era ospite. La 31enne è una star ovviamente anche sui social network: i fan aspettano con trepidazione le sue nuove fotografie.

La Di Patrizi non è molto attiva in questo periodo e non sta pubblicando con grande frequenza. Quest’oggi, tuttavia, ha postato una cosa tra le stories che avrà sicuramente spento diversi rumors. Secondo alcune indiscrezioni, l’amore tra lei e Marracash è finito. I due, per tutta l’estate, sono stati separati e non sono stati più visti insieme in pubblico. La foto di oggi, tuttavia, ha sicuramente smentito tutto ciò.

Elodie, lingua di fuori e serata in amore

Elodie, poco fa, ha pubblicato uno scatto mozzafiato tra le sue stories di Instagram. La cantante è accanto al suo fidanzato Marracash: altro che fine dell’amore, i due sono più uniti che mai. Entrambi sfoderano sorrisini esagerati e sembrano divertirsi. “Auguri ammoooooo”: questa la dicitura che la romana ha piazzato sulle immagini.

Elodie, tuttavia, conquista gli occhi dei seguaci con la sua avvenenza. La nativa di Roma stuzzica la fantasia cacciando fuori la sua lingua.

I fan non vedono l’ora di ammirare nuovamente la Di Patrizi. Secondo il parere di alcuni, il prossimo anno sarà quello della consacrazione.