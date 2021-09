Eva Henger ancora più seducente su Instagram, stuzzica i fan con prospettive audaci. Lo scatto di spalle rivela le curve esplosive: bellezza irresistibile

Classe 1972, Eva Henger all’età di 48 anni continua a rappresentare il sogno di bellezza di milioni di italiani. Simbolo di sensualità dai primi anni ’90, epoca in cui intraprende la collaborazione professionale con il celebre regista di genere hard Riccardo Schicchi, con la quale stringe anche una relazione sentimentale, che culmina nel matrimonio celebrato nel ’94.

Un sodalizio che si rivela subito proficuo per la carriera della modella ungherese, che se in un primo momento si concentra nella pornografia, prendendo parte a 18 film a luci rosse e numerosi calendari senza veli, subisce poi una netta svolta. Eva Henger si dedica infatti principalmente al mondo dello spettacolo, con apparizioni a noti programmi, divenendo un vero e proprio personaggio televisivo di successo.

Partecipa come concorrente a diversi reality, come “La fattoria“, “Grande Fratello” e “L’Isola dei Famosi“, ma anche come opinionista a numerose trasmissioni “Mattino 5”, “Pomeriggio 5“, “Domenica Live” e “Live – Non è la D’Urso“. Anche sui social evidenzia la sua notorietà, totalizzando sulla pagina Instagram il numero di 1 milione di followers. Solita a pubblicare contenuti estremamente seducenti, l’ultimo scatto condiviso con i fan è un’incredibile esplosione di sensualità che incendia il web.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> Monica Bertini fa all-in, camicia sbottonata e seno esplosivo. Che domenica bestiale, fan in fibrillazione – FOTO

Eva Henger, prospettive audaci: strepitosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> Antonino Cannavacciuolo: sapete quanto costa mangiare nel suo nuovo ristorante? Prezzi sbalorditivi



“Gli infelici valutano costantemente gli altri, criticano continuamente il loro comportamento e spesso su di loro sfogano il proprio personale malessere o fallimento”, queste le parole con le quali Eva Henger sceglie di accompagnare l’immagine postata su Instagram. Una riflessione che dice molto del percorso personale della modella ungherese, che non lascia nulla da criticare nel suo ultimo scatto.

Sfoggia la sua ammaliante bellezza in un bikini bianco che evidenzia la sua forma smagliante, e si concede all’obiettivo in modo disinibito e seducente posando di spalle. In punta di piedi si sostiene sinuosamente alla scalinata, slanciando la sua silhouette così perfetta e conturbante, per l’estasi del web.

Curve esplosive e sguardo magnetico, a distanza di 30 anni dal suo esordio resta ancora un’indiscutibile simbolo di sensualità per i fan: “Illegale“, “Fisico da teenager“, “Fantastica“.