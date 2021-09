La favolosa ex naufraga dell’Isola dei famosi ha condiviso un post da urlo: si tratta di una foto in cui tiene in mano un mazzo di fiori.

La strepitosa conduttrice televisiva italiana ha reso felici i suoi fan, con un post semplicemente spaziale: si tratta di una foto in cui Elisa sorride, mentre tiene in mano un mazzo di fiori tutto rosa.

Per descrivere l’immagine, la Isoardi ha riportato una lunga didascalia che inizia così: “Questo fiore è l’Amaryllis o ‘donna nuda’. Si chiama così perché quando nasce è ancora privo di foglie. È uno dei miei fiori preferiti […] simboleggiano orgoglio, determinazione, bellezza radiosa”.

I capelli della bella presentatrice sono legati da una coda di cavallo, lo sguardo è rivolto verso il basso e l’outfit è super casual: anche nella semplicità la splendida trentottenne resta uno schianto!

Elisa Isoardi, bellezza folgorante: i fan la sommergono gli complimenti – FOTO

Nella foto postata circa tre ore fa, la bellissima influencer indossa una maglietta nera ed un paio di blue jeans: l’outfit le dona moltissimo!

Sotto allo scatto, la meravigliosa ex concorrente del reality show ‘L’isola dei famosi’ ha raccontato la leggenda dei fiori che ha in mano: si dice, infatti, che il loro nome provenga dalla ninfa Amarillys, che li portò in dono al suo amato.

Elisa Isoardi ha, successivamente, concluso il racconto così: “Potreste farlo anche voi con il vostro!“.

Il post è piaciuto moltissimo ed ha ricevuto già quasi 8.000 mi piace e più di 170 commenti, la maggior parte dei quali sono complimenti alla sua bellezza e apprezzamenti di ogni genere.

Tra i messaggi lasciati dagli utenti sotto al post si legge ad esempio: “Tu sei un fiore raro“; “Un fiore tra i fiori”; oppure “Fiori bellissimi, come te”.