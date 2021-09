Una ragazza di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri a Forlì, nei pressi dell’aeroporto. Grave il fidanzato di 19 anni.

Terribile incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Forlì. Una moto con a bordo una coppia di giovanissimi fidanzati, un ragazzo di 19 anni ed una 17enne, si è scontrata, per cause ancora da accertare, contro un Suv condotto da un 27enne. Dopo l’impatto, i due giovani sono stati sbalzati dalla sella della due ruote finendo contro una cancellata. Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno potuto solo constatare il decesso della 17enne, mentre il fidanzato è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni.

Forlì, incidente nei pressi dell’aeroporto: morta ragazza di 17 anni, grave il fidanzato

Un morto ed un ferito in gravi condizioni. Questo il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, sabato 11 settembre, a Forlì in via Bidente, nei pressi dell’aeroporto.

La vittima è Chiara Celli, 17enne residente nella frazione di Branzolino. Secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione de Il Resto del Carlino, Chiara si trovava a bordo di una Yamaha condotta dal fidanzato 19enne. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la moto si è schiantata contro un Suv Mercedes, alla guida del quale vi era un ragazzo di 27 anni, che avrebbe svoltato a sinistra verso l’ingresso del Lago del sole. Un impatto violento che ha fatto sbalzare la coppia dalla sella della due ruote facendola terminare contro una cancellata.

In pochi minuti, sul luogo della tragedia si sono precipitati i soccorsi del 118. Purtroppo l’equipe medica non ha potuto fare altro che constatare il decesso della 17enne, sopraggiunto per le gravissime ferite riportate. Il fidanzato è stato, invece, trasportato d’urgenza in eliambulanza presso l’ospedale Bufalini di Cesena, dove ora si trova ricoverato in condizioni serie.

Intervenuti anche gli agenti della polizia municipale che si sono occupati dei rilievi di legge per chiarire le dinamiche dell’incidente costato la vita alla 17enne.