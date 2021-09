La showgirl Cristina Chiabotto abbandona per un momento la sua vocazione di fata turchina per un weekend dalle emozioni infuocate.

La showgirl e conduttrice classe 1986, dai dolcissimi occhi azzurri e dall’inconfondibile bionda chioma, Cristina Chiabotto, ha spesso lasciato sognare i suoi telespettatori del piccolo schermo ricevendo al contempo importanti riconoscimenti per quello che si presenta, fino ad ora, il suo sfaccettato percorso nel mondo dello spettacolo.

A partire dal suo esordio da modella, coronato molto presto con la storica vittoria al concorso di “Miss Italia“, Cristina ha saputo aggiudicarsi a seguire il primo posto nel 2006, danzando al fianco del ballerino ed ora noto insegnante, Raimondo Todaro, a “Ballando Con Le Stelle“. Quest’oggi, 12 settembre, invece la soubrette dal personal look di fata turchina per eccellenza, e portavoce di alcuni preziosi segreti culinari con “I Menù di Giallo Zafferano”, desidera segnare l’inizio della nuova stagione in grande stile.

Cristina Chiabotto: “weekend di fuoco”, è straordinaria da tutti i punti di vista

