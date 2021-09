Dopo i rumors di questi giorni, la risposta indiretta ma fulminante arriva dalla conduttrice Caterina Balivo, questa è “vera amicizia”.

Se i rapporti confidenziali con Manila Nazzaro sembrano aver destano non poche indiscrezioni in queste ultime ore, a partire dalle dichiarazioni rilasciate dalla stessa conduttrice a riguardo dell’impossibilità di dare vita ad una reale amicizia con la sua collega, Caterina Balivo, a distanza di poche ore la risposta dell’intraprendente reginetta partenopea, classe 1980, di “Vieni Da Me”.

“Io l’ho sempre ammirata come conduttrice“, aveva sostenuto la Nazzaro, vincitrice di Miss Italia nel 1999, ammettendo però di aver “avvertito un astio da parte sua” per via del suo traguardo. “Abbiamo fatto sempre scelte di vita e di lavoro molto diverse“, ha continuato, “ma non per questo è autorizzata a sminuirmi“. Ma cosa ne pensa realmente la diretta interessata di queste dichiarazioni? La risposta della Balivo, con tanto di dimostrazione sul vero, non ha tardato molto ad arrivare.

Caterina Balivo, pazzesca in dimostrazione della vera amicizia: “i gufi lasciateli fuori”

“Amiche grazie a Milly Carlucci“, reciterà così: raggiante ed rapita, a quanto pare da un’ottima compagnia, la conduttrice in didascalia al suo ultimo scatto su Instagram. Per cogliere l’occasione di una cenetta romantica e potersi così riferire alla conoscenza intrapresa nel lontano 2001, ovvero dopo aver preso parte alla trasmissione de “La casa dei sogni“. Per continuare poco più tardi a tessere le lodi di un legame che va oltre gli impregni lavorativi, sfociando piacevolmente anche nella quotidianità. “Mamme amiche“, sottolinea la Balivo, “anche grazie a GA ed Ettore“.

Per suggellare la dedica d’amore verso la sua amica del cuore, nonché attrice e conduttrice, Ilaria Spada, la Balivo aggiungerà: “in vent’anni non abbiamo mai litigato, pazzesco!”

Che questa sia realmente il segreto di una lunga amicizia, pare sia ancora da confermare, eppure Caterina, forse non vorrebbe esagerare al momento, trattenendosi. “Potrei continuare ma lo farò tra vent’anni, alla prossima foto che ci scatterà uno dei nostri figli“. Insomma, un vero e proprio inno: “W la vera amicizia“. I fan della conduttrice ed ex modella risponderanno come partecipando ad un coro.

“Furbacchione” scrive un utente, forse cogliendo la lieve nota di beffa, ma ciò che resta di fondamentale è che il duo è composto da persone: “bellissime, vorrei scaldarmi con il vostro sorriso“. “Questa foto dimostra l’amicizia vera“, continuerà infine un’altra fan: “i gufi lasciateli fuori“.