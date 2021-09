“Santa Madonna”, Jessica Franceschetti un “tunnel” di emozioni, fondoschiena travolgente: un sogno – VIDEO

Jessica Franceschetti ammalia i followers con un video super hard a bordo vasca. Un tripudio di emozioni uniche.

La web influencer vicentina, specializzata nel football, Jessica Franceschetti ha fatto innamorare i fan di Instagram con un video entusiasmante.

Non ci sono più aggettivi per descrivere la sua temibile sensualità, un sogno ad occhi aperti per i tantissimi followers che ormai non riescono più a distogliere lo sguardo da lei. La trasgressività e l’adrenalina sono gli “ingredienti” principe dalla sua parte.

In uno degli ultimi giorni di caldo, prima dell’arrivo ufficiale dell’autunno, Jessica ha regalato un “colpo d’occhio” fenomenale ai suoi appassionati. La video performance a bordo vasca è di quelle da brividi lungo la schiena.

Il filo del bikini si nasconde nel punto giusto. La “ciliegina sulla torta” di un fondoschiena fuori dal comune ha contribuito a rendere ancor più accattivante il suo profilo personale Instagram, sempre più bollente.

Jessica Franceschetti mostra il meglio del suo repertorio: sensualissima – VIDEO

