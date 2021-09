“Love is in the Air” anticipazioni 13 settembre: Eda ricattata dalla nonna

Inizia una nuova settimana per Love is in the Air: la nonna di Eda non ha intenzione di fermarsi. Il suo piano per allontanarla da Serkan continua ad andare avanti

Domani 13 settembre comincia una nuova settimana per Love is in the Air, la serie tv turca che sta conquistando tutti da un po’ di mesi a questa parte. Eda e Serkan si stavano finalmente riavvicinando dopo il loro periodo di crisi, ma l’arrivo di due donne ha scombussolato tutto. La prima è stata Balca, la ragazza che ha preso il posto di Selin in azienda, e la seconda invece è la nonna di Eda, che è arrivata all’improvviso e si è fatta assumere all’Art Life.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Queste due donne si sono unite e stanno complottando insieme contro Eda e Serkan. Balca lo fa perché vorrebbe fare colpo su di lui, mentre la nonna di Eda, semplicemente non vuole più avere sua nipote vicino a quella persona. Così inizia il piano: Balca chiama Serkan, dicendogli che ci sono i ladri in casa e che ha bisogno di aiuto. Serkan fa a malapena in tempo a raggiungere la sua abitazione, che viene portato in questura e poi arrestato. La nonna di Eda ha a che fare con questa storia e dice ad Eda che farà liberare Serkan, ma ad una condizione: lei deve rompere definitivamente con lui e prometterle che non torneranno mai più insieme.

Eda si ritrova davanti ad una scelta difficile: alla fine sarà costretta davvero a prendere una decisione o ci sarà un colpo di scena?