Manuel Mateo Bortuzzo è uno dei nuotatori più amati d’Italia. È pronto ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip per vivere la sua esperienza

Manuel Mateo Bortuzzo è nato a Trieste nel 1999. Ha 22 anni, è alto quasi un metro e novanta ed è cresciuto a Treviso. Si è formato sotto l’ala di Christian Galenda, che lo ha allenato nelle vasche del centro sportivo di Castelporziano. Partì alla volta di Ostia dal Veneto, per inseguire il suo sogno di diventare un olimpionico. Un sogno che si è infranto a causa dell’agguato del 3 febbraio del 2019. Quella notte accanto a lui c’era la sua ex ragazza, Martina Rossi. Ad oggi, Manuel è felicemente fidanzato con Federica Pizzi.

Manuel Mateo Bortuzzo, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip

Manuel ha sempre amato lo sport, specialmente il nuoto, e non è stato facile per lui dopo quello che gli è accaduto. Adesso però è pronto ad andare in televisione, ad entrare nella casa più spiata d’Italia e a dire a tutti che niente è impossibile, e che basta non mollare per poter portare avanti i propri sogni. Manuel ha intenzione di insegnare proprio questo ai concorrenti che entreranno nella casa con lui, ai telespettatori che lo guarderanno da casa e che con il suo charme e la sua dolcezza sta già conquistando ad oggi, prima dell’inizio del programma. Per lui il GF Vip sarà una sfida, sfida che non vede l’ora di affrontare a testa alta e con orgoglio.

Così comincia domani il programma che tutti stavano attendendo: in serata andrà in onda la prima puntata del GF Vip. Chi sarà a trionfare in questa edizione?