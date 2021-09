Elisa Visari ha condiviso un nuovo scatto su Instagram che ha lasciato tutti senza fiato. Subito è boom di like e commenti.

Bellezza mozzafiato, curve strepitose, fascino unico. Elisa Visari non smette mai di stupire il pubblico con il suo fisico pazzesco e la sua verve unica. Modella e attrice , 19 anni di Latina, il suo nome è diventato noto a seguito della sua partecipazione in “A casa tutti bene” di Gabrielle Muccino e in “Don Matteo 11”.

Accanto alla sua carriera sugli schermi, che l’ha portata a essere molto apprezzata dal pubblico, ha conosciuto una grande notorietà sul web, dove è seguita da ben 424milioni di follower, incantati dalla sua bellezza incredibile.

Il suo feed è un susseguirsi di scatti di vita personale e professionale accomunati dal suo fascino e dalla sue curve roventi. Dagli attimi sul set, ai momenti dalla sua quotidianità, l’attrice si mostra spesso al fianco del fidanzato Andrea Damante, ex tronista di “Uomini e donne”, nonché ex compagno di Giulia De Lellis.

Elisa Visari mozzafiato: l’outfit black fa impazzire i fan

