La figlia dell’attrice e modella Eva Henger ancora una volta ha giocato con la mimica facciale per mostrare in un breve video la sua bellezza sconfinata.

Sembravano una coppia unita e felice ma anche la storia idilliaca tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi è terminata senza troppe spiegazioni da parte dei due diretti interessati.

La fine della loro storia ha creato un po’ di scalpore tra i rispettivi fan ma questa cosa non sembra aver scalfitto molto i due ex che appaiono sui social ancora sorridenti e pieni di entusiasmo alla vita.

Lo sa bene la ragazza che nelle ultime settimane sta giocando molto con se stessa e per sdrammatizzare quanto è accaduto con Lucas preferisce riderci sopra e mostrarsi per il suo lato più giocoso alle persone che da sempre la seguono. Vediamo l’ultimo reel postato poche ore fa, un vero spasso.

LEGGI ANCHE –> Wanda Nara sempre più sensuale, accavalla le gambe e…si sogna – FOTO

Mercedesz Henger fa impazzire il web con un video sensuale. Un angelo biondo in terra!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Elisa Isoardi senza nulla addosso a letto: fa vedere una parte nuova – FOTO

“Quale Memi preferite? 🤣🤷‍♀️ Dai, ho voluto fare questa challenge anche io nella speranza che questa volta non venga tolto l’audio 🥺 Fatelo anche voi e taggatemi nelle storie! Sono curiosa 😘❤️” scrive la giovane influencer accanto all’ultimo reel pubblicato nella sua pagina Instagram dove conta 775mila follower.

Nel breve video la vediamo infatti esibire in pochi istanti cinque diversi stati d’animo – senza emozioni, felice, preoccupata, arrabbiata, flirt – che la mostrano nelle sue espressioni facciali più belle. Incanta i fan che non possono restare impassibili a tale gioco di sguardi, movenze delle labbra e delle mani in concomitanza all’evolvere della situazione raccontata.

I commenti sono arrivati in modo copioso per rispondere proprio alla domanda di Mercedesz che ha chiesto di rispondere con un’impressione spontanea al post social: “Meravigliosa, una Barbie!”, “Felice, perché quando ridi sei fantastica!!”, “Io ti preferisco in tutti i modi perché rimani sempre bellissima”, “Mercedesz sei da 10 e lode”.