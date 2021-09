Meteo: le previsioni per domenica 12 settembre 2021

Quale sarà il meteo per domenica 12 settembre? Scopri tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla bella stagione che sta per finire.

Sembra proprio che l’estate stia per finire, i primi temporali stanno bagnando diverse città d’Italia. Tra la gioia di alcuni e la tristezza di altri, l’estate 2021 è passata e ci si appresta a vivere l’autunno.

Qualcuno si sta concedendo ancora qualche gita fuori porta ma con qualche sorpresa poco piacevole, le temperature si sono abbassate su tutta la penisola e qualcuno ha già tirato fuori dall’armadio le prime trapunte.

Che tempo farà oggi?

Una nuova perturbazione ha rovinato il weekend agli italiani, il cielo, instabile soprattutto al Sud ha rovinato qualche gita fuori porta mentre al Centro-Nord si è visto il sole.

Per oggi, domenica 12 settembre, le perturbazioni saranno in miglioramento, ma vediamo tutto nel dettaglio.

NORD

Nubi sparse ed isolate sulle Alpi centro-orientali. Il tempo sarà stabile e soleggiato per tutta la giornata su tutte le regioni, le temperature saranno in aumento e più gradevoli, oscilleranno tra i 28° e i 32°.

CENTRO

Sono previsti dei rovesci sugli appennini toscani e laziali. Qualche nube è prevista anche in Sardegna, nelle altre regioni sarà bel tempo. Le temperature saranno pressoché le stesse, ed oscilleranno tra i 27° ed i 31°.

SUD

Sono previsti dei rovesci isolati sull’Appennino, la Puglia ionica, la Calabria e la Sicilia orientale. Le altre regioni vivranno una giornata soleggiata. Le temperature saranno stazionarie ed oscilleranno tra i 27° ed i 30°.

La settimana inizierà con tempo bello quasi in tutta Italia, a metà settimana però tutto cambierà. Una nuova perturbazione potrebbe arrivare in paese. Per saperne di più continuate a seguirci.