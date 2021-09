Negramaro. Il nuovo singolo “Ora ti canto il mare” è pura poesia in attesa del nuovo tour

Negramaro. Il gruppo pop rock salentino è tornato. Fuori il nuovo singolo dal titolo “Ora ti canto il mare”. Trepidazione in attesa del tour nei palazzetti dello sport

I Negramaro hanno entusiasmato il pubblico grazie alla performance suggestiva eseguita durante i Seat Music Awards all’Arena di Verona in cui hanno presentato il loro nuovo singolo.

“Ora ti canto il mare”, questo è il titolo della canzone, è stata rilasciato il 10 settembre, attualmente come unico estratto dalla nuova edizione dell’album “Contatto” del 2020. Scritta dal frontman e cantante del gruppo Giuliano Sangiorgi, in collaborazione con Andrea Mariano, in poco meno di due giorni è già un successo annunciato Il video, pubblicato in contemporanea sul canale YouTube della band, sfiora 100mila visualizzazioni in meno di 48 ore, numero che ovviamente è destinato a crescere a dismisura.

Negramaro: una certezza del panorama musicale italiano

“Ora Ti Canto il Mare”, l’ultimissimo singolo dei Negramaro è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music. Fa riflettere la scelta di presentare un brano che contenga la parola “mare” a settembre, a estate praticamente conclusa.

Dietro c’è un intento ben preciso, come dichiarato in un’intervista rilasciata a Rolling Stones: “La verità è che non volevamo entrare nella gara dei tormentoni estivi, perché se vuoi davvero farlo devi adattarti a una dimensione di marketing che non si confà al nostro modo di produrre.”

Venerdì 17 settembre la band salentina salirà nuovamente sul palco dell’Arena di Verona per l’evento “Aperol with Heroes”, una vera e propria festa della musica a cui parteciperanno nello stesso giorno anche Ariete, Elodie, Mahmood, Massimo Pericolo e Sangiovanni.

I fan saranno felici di poter rivedere Giuliano Sangiorgi e compagni molto presto. Sono state annunciate le date che li vedranno in giro per l’Italia in un tour che toccherà i palazzetti dello sport. Di seguito tutti gli appuntamenti.

Marzo 2022

10 · Rimini, RDS Stadium (data zero)

12 · Torino, Pala Alpitour

16 · Roma, Palazzo dello Sport (riprogrammazione del 12 ottobre 2021)

17 · Roma, Palazzo dello Sport (riprogrammazione del 13 ottobre 2021)

22 · Perugia, PalaBarton

23 · Ancona, PalaPrometeo Estra

25 · Bologna, Unipol Arena

28 · Mantova, Grana Padano Arena & Theatre

Aprile 2022

1 · Milano, Mediolanum Forum (riprogrammazione del 29 ottobre 2021)

2 · Milano, Mediolanum Forum (riprogrammazione del 30 ottobre 2021)

9 · Firenze, Nelson Mandela Forum

12 · Napoli, PalaPartenope

16 · Eboli, Palasele

18 · Reggio Calabria, Palacalafiore

20 · Bari, PalaFlorio (riprogrammazione del 26 novembre 2021)

21 · Bari, PalaFlorio (riprogrammazione del 27 novembre 2021)

27 · Conegliano, Zoppas Arena

30 · Padova, Kioene Arena