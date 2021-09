Nicola Pisu è uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip: conosciuto per essere il figlio di Patrizia Mirigliani e Antonello Pisu

Nicola Pisu è uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Lo conosciamo per essere figlio di Patrizia Mirigliani, nato dal matrimonio con Antonello Pisu. Patrizia, che è stata figlia d’arte anche lei, oramai da undici anni (ovvero dall’anno 2010) è l’organizzatrice del concorso di bellezza più seguito ma soprattutto atteso del nostro Paese. Qui numerose ragazze hanno l’occasione di realizzare un sogno. Sono tutti curiosi di vedere come sarà Nicola, considerando che non è molto conosciuto nel mondo dello spettacolo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Chi è Raffaella Fico: vita, carriera e fidanzato della concorrente del Grande Fratello Vip

Nicola Pisu, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip

Nicola in passato ha avuto dei gravi problemi con la tossicodipendenza. I suoi genitori, che si sono separati, in passato lo hanno aiutato tantissimo e hanno fatto di tutto per aiutare il loro figlio a guarire. Sua madre dopo averle provate tutte, dai ricoveri alle comunità, ha fatto un ultimo tentativo disperato: pur di salvare la vita a suo figlio, ha deciso di denunciarlo. Patrizia ha più volte affermato che è stata la decisione più difficile di tutta la sua vita, ma non poteva fare altrimenti. A questo punto, Nicola ha intrapreso un percorso di terapia che ha cominciato a dare sempre più risultati, portandolo poi alla guarigione completa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Chi è Francesca Cipriani: vita, carriera e fidanzato della concorrente del Grande Fratello Vip

Nicola, ad oggi, è pronto ad entrare nella casa più spiata d’Italia e a raccontare la sua storia difficile. Potrà essere un esempio per tanti ragazzi che ad oggi si ritrovano a vivere nella difficile condizione che ha vissuto lui fino a poco tempo fa.