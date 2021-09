Non si può resistere al talento, e tanto meno ai proprio desideri… Per Alessandro Cattelan è un nuovo inizio con fuochi d’artificio: ora è “Pazzo di lei”.

Il noto showman di origini piemontesi, Alessandro Cattelan, è alle prese con un nuovo progetto televisivo che lascerà fin troppo presto senza fiato i suoi telespettatori. Oltre ad essere un conduttore dall’elettrizzante humor e preparazione, nel corso della sua carriera l’ “Ale Cattelan” che tutti conoscono si è cimentato, seppur per un breve periodo di tempo su scala professionale, nel ruolo di giocatore per il team calcistico de La Fiorita.

Il nato sotto il segno del Toro, classe 1980, però ha presto virato la sua attenzione su ingaggi di diversa natura, lasciando il suo amore per il calcio da coltivare nel tempo libero. Ad oggi, Alessandro, è invece pronto ad assicurare ben tre sorprese, contenute tutte in un solo fotogramma per la gioia della sua moltitudine di fan. Fra queste l’identità della sua nuova partner “in crime”.

Leggi anche —>>> “I gufi lasciateli fuori” Caterina Balivo: pazzesca, dimostra la vera amicizia – FOTO

Alessandro Cattelan, svela il nome della sua nuova partner: “pazzo di lei”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Cattelan (@alecattelan)

Potrebbe interessarti anche —>>> “Ballando con le stelle”. L’annuncio clamoroso di Alessandra Tripoli: “Milly Carlucci non l’ha visto”

“Un po’ di sala prove fa sempre bene!“, esclama il decennale conduttore di “X Factor”, ma non finisce qui perché le rivelazioni sono più di una: “mamma mia che talento puro 100% che è Elodie!”. “Vi stiamo preparando una cosetta…“: però “shhh”… Insomma, non “ditelo a nessuno”. Sembrerebbe in tal modo indugiare Alessandro, servendosi stavolta di una simpatica emoticon, pubblicata nella serata di ieri in sala prove, ad accompagnare la descrizione dello scatto di coppia realizzato.

E’ così, difatti, che sancirà il suo debutto in anticipo sulle scene quello che diverrà presto ufficialmente il nuovo show firmato dalle due star del piccolo schermo. Prenderà il nome di “Da Grande“. Ed andrà in onda per due serate sul piccolo schermo. Basterà sintonizzarsi sul primo canale Rai il prossimo 19 e 26 Settembre.

“Sogno un Sanremo condotto da voi 2“, ammetterà nel frattempo, rapito dall’entusiasmo un loro fan tra i commenti ricevuti all’energica istantanea, un loro fan. Mentre altri, divertiti a loro volta, non potranno fare a meno di notare un’evidente somiglianza: “Sei uguale al cantante degli Imagine Dragons“, e anche inevitabilmente: “pazzo di lei“.