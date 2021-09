“Più bella di Roma”. Arisa, in total black fa impazzire i suoi followers FOTO

Arisa è una delle cantanti più amate del nostro panorama musicale: negli ultimi scarti, in quel di Caserta, ha fatto impazzire i suoi numerosi followers su Instagram

Arisa è una delle cantanti più amate di sempre, e i numerosi commenti che riceve sul suo profilo Instagram ne sono la prova più evidente. Ha esordito quando era a malapena una ragazza e decise di partecipare al Festival di Sanremo, dove con il suo look particolare e la sua voce d’angelo riuscì a conquistare un numero incredibile di telespettatori. Da allora la sua carriera non si è più fermata: sono oramai anni che è diventata un punto fermo tra i tanti artisti che in Italia ci deliziano con le loro meravigliose canzoni.

Arisa, gli scatti a Caserta Vecchia: più bella che mai

Arisa arriva da un periodo della sua carriera piuttosto producente, un anno dove ha fatto davvero di tutto. L’abbiamo vista vestire i panni di giudice ad Amici di Maria De Filippi, e durante questa sua esperienza è volata anche nella splendida città di Sanremo per poter partecipare al Festival con “Potevi fare di più“. Insomma, è stato un anno davvero tanto produttivo, e a giugno Arisa si è ritirata dalla scena per potersi godere l’estate come tutti gli altri personaggi del mondo dello spettacolo. Ha dato un taglio netto ai suoi capelli e ha cominciato a girare come una trottola. Adesso è a Caserta, e proprio la scorsa sera ha visitato la parte antica della città, facendosi foto nei punti più belli. Gli scatti hanno raggiunto tantissimi likes.

Qualcuno le ha scritto di essere “più bella di Roma”, questo è solo uno dei numerosi complimenti che la cantante ha ricevuto sotto all’ultimo post che ha postato sul suo profilo di Instagram.