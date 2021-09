Roma-Sassuolo: le pagelle e il tabellino della partita

Le pagelle e il tabellino dell’anticipo della seconda giornata di Serie A tra Roma-Sassuolo, appena terminato.

Nel giorno delle sue mille panchine, Mourinho ospita Dionisi all’Olimpico. Tutto esaurito nello stadio della Capitale con 28 mila biglietti staccati per metà della capienza.

I tifosi giallorossi sono ancora galvanizzati dalla nuova Roma dello Special One che dopo due giornate è a punteggio pieno grazie alle vittorie su Fiorentina e Salernitana. Il Sassuolo invece è reduce dalla vittoria contro il Verona nella prima giornata di campionato e del pareggio a reti bianche contro la Sampdoria prima della sosta.

La prima occasione del match è per il Sassuolo con un gol annullato a Berardi: palla in profondità per Raspadori che allarga a destra e trova il numero 25 il quale supera Vina e segna col destro ma la rete viene annullata per fuorigioco di Raspadori.

Al 35′ passa in vantaggio la Roma sugli sviluppi di un calcio di punizione ottenuto per un fallo di Chiriches ai danni di Abraham. Batte Pellegrini che con uno schema infila Cristante il quale a tu per tu con Consigli realizza il gol dell’1-0.

Al 57′ arriva il pareggio neroverde: gran giocata di Scamacca per Berardi che con la suola supera Vina e mette al centro per Djuricic il quale trova l’1-1.

Al 93′ arriva il gol di El Shaarawy che riporta in vantaggio i suoi grazie a una rete dalla distanza su assist di Shomurodov.

Cambi azzeccati per Mourinho che regalano i tre punti alla Roma che vola in cima alla classifica a punteggio pieno.

Gol annullato al Sassuolo all’ultimo minuto di recupero.

Roma-Sassuolo: pagelle e tabellino

ROMA – SASSUOLO 2-1

MARCATORI: 37′ Cristante (R); 57′ Djuricic (S), 92′ El Shaarawy

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio 7,5; Karsdorp 6,5 (88′ Reynolds sv), Mancini, 6. Ibanez 5,5, Vina 5; Cristante 6,5, Veretout 6 (74′ Shomurodov 6); Zaniolo 6 (74′ Perez 6), Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 5,5 (70′ El Shaarawy 7); Abraham 6. In panchina: Fuzato, Boer, Calafiori, Smalling, Diawara, Villar, Darboe, El Shaarawy, Shomurodov, Mayoral, Perez. Allenatore: Jose Mourinho

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6,5; Toljan 6,5, Chiriches 6,5, Ferrari 6,5, Rogerio 6; Frattesi 6,5 (84′ Ayhan sv), Lopez 6; Berardi 6,5 (77′ Defrel sv), Djuricic 6,5 (84′ Traore sv), Boga 6,5 (88′ Kyriakopoulos sv); Raspadori 6 (46′ Scamacca 6,5). In panchina: Pegolo, Goldaniga, Peluso, Muldur, Matheus Henrique, Harroui, Magnanelli. Allenatore: Alessio Dionisi

ARBITRO: Simone Sozza di Seregno

NOTE: AMMONITI: Chiriches (S); Ibanez, Karsdorp, Cristante (R)

Nella quarta giornata il Sassuolo ospiterà il Torino nell’anticipo di venerdì 17 settembre alle 20:45. La Roma, invece, giocherà domenica 18 alle ore 18:00 al Bentegodi contro il Verona.