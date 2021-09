Samy Youssef è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. La sua storia ha entusiasmato tantissime persone e lui è pronto a raccontarla di nuovo

Samy Youssef è uno dei nuovi concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip, che avrà inizio domani. Stiamo parlando di un modello di origini egiziane di 25 anni, nato a Sharm el Sheik e sbarcato a Trapani con un barcone quando aveva a malapena 15 anni. Sono dieci anni che è qui in Italia, che lo ha ospitato e che lo ha fatto sentire a casa. Ad oggi è un volto di punta di diversi brand di moda conosciuti in tutto il mondo. Ha partecipato alla seconda edizione di Temptation Island come tentatore ed è single.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Chi è Raffaella Fico: vita, carriera e fidanzato della concorrente del Grande Fratello Vip

Samy Youssef, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a S a m y Y o u s s e f ( @ s a. m y y o u s s e f r e a l)

Samy è nato a Sharm el-Sheik il 15 settembre del 1995. In Egitto, quando era molto giovane, cominciò a lavorare come carpentiere. Sognava però una vita migliore, voleva studiare e lavorare, motivo per cui decise di trasferirsi in Italia e per farlo provò la traversata su un barcone, alla volta di Trapani. Miracolosamente, è stato uno dei tre sopravvissuti al tragico viaggio: a perdere la vita furono 37 persone. Lui, con altre due, riuscì ad arrivare fino alla riva sano e salvo. Si trasferì a Roma e venne affidato ad una casa famiglia, poi cominciò a lavorare come cameriere e l’incontro con una ragazza lo ha portato a diventare uno dei volti di Moschino.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Chi è Francesca Cipriani: vita, carriera e fidanzato della concorrente del Grande Fratello Vip

Ad oggi Samy è carico e non vede l’ora di entrare nella casa per provare questa esperienza: domani comincia questa esperienza che potrebbe dargli molta visibilità anche in televisione, dove era poco conosciuto.