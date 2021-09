“Sposami”, Sara Croce, fronte retro da incorniciare: non fa “sconti” a nessuno – FOTO

La “Bonas” del quiz show più seguito della Mediaset, Sara Croce manda in visibilio i tantissimi appassionati di Instagram: che bomba!

Altra straordinaria performance di Sara Croce, nonostante la lontananza dalla tv. La “Bonas” di Avanti un Altro ha saputo mantenere alta l’attenzione dei followers, in un’estate mai così “bollente” come questa.

Ancora una volta protagonista una foto su Instagram, che ha lasciato tutti i suoi fan senza un “goccio” di fiato e con la possibilità di sognare ad occhi aperti. Semplicemente impeccabile ha fatto ancora una volta irruzione nel cuore dei fan con un “fronte/retro” speciale davanti alle telecamere.

La sensualità di Sara non sembra conoscere limiti, rispetto alla folta concorrenza delle dive sul web. La “spalla” di Paolo Bonolis in Mediaset non ha dato un attimo di tregua ai suoi seguaci, postando sul proprio profilo, uno scatto da capogiro che mette in evidenza il meglio del suo repertorio sensuale.

Da un davanti strepitoso ad un didietro da arresto cardiocircolatorio, la Croce è davvero tanta roba. In attesa di ritornare ai posti di comando non poteva far mancare un ultimo “sussulto” sui social

Sara Croce ammalia tutti i fan con una posa poetica – FOTO

