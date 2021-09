Lascia senza fiato l’ultimo scatto di Vanessa Incontrada, bellissima nel suo buongiorno da favola: diverrà presto il “sogno di tutti”.

La bellissima attrice e conduttrice, classe 1978, Vanessa Incontrada, protagonista degli appena conclusesi con emozione “Seat Music Awards“, a seguito del successo riscontrato con il grande pubblico della penisola ha deciso di rifugiarsi in un luogo mistico ed appartato. A pieno contatto con la natura e fra i contorni di un’atmosfera fiabesca, ma del tutto poco convenzionale.

Vanessa, che ha sempre stupito, lasciandosi amare per la sua innata semplicità, stavolta non sarà da meno, portando anche con sé la sua contagiosa simpatia, animatasi sul palcoscenico televisivo di “Zelig” per ben sei annualità, al fianco del collega e poliedrico artista Claudio Bisio, rivelerà questa volta un intenso particolare dalla sua ultima gita fuori porta.

