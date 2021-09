Ieri, un giovane escursionista tedesco è deceduto dopo essere stato colpito da un masso durante un’arrampicata a Fluminimaggiore, nel Sud Sardegna. Ferita un’amica.

Un giovane escursionista tedesco ha perso la vita ieri a Fluminimaggiore, nel Sud Sardegna. Il ragazzo, che si trovava in vacanza con un gruppo di amici sull’Isola, durante un’arrampicata, sarebbe stato colpito da un masso staccatosi improvvisamente da una parete rocciosa. Un’amica della vittima sarebbe rimasta ferita. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che, dopo le prime cure, hanno trasportato i due, dove purtroppo il giovane escursionista è arrivato privo di vita. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri.

Dramma ieri, sabato 12 settembre, a Fluminimaggiore, piccolo comune di circa 2mila abitanti nella provincia del Sud Sardegna, dove un giovane escursionista tedesco ha perso la vita.

Il ragazzo, di cui non è stata resa nota l’identità, si trovava in vacanza con altri tre amici. Secondo le prime informazioni riportate dalla redazione locale de L’Unione Sarda, il gruppo stava effettuando un’arrampicata sulla falesia di Punta Pilocca e la vittima reggeva la corda di sicurezza ad un’amica che stava scalando la parete. Improvvisamente, un masso si è staccato dalla parete rocciosa colpendo il giovane escursionista che ha lasciato la presa. L’amica è, dunque, precipitata da alcuni metri finendo al suolo. Ad assistere alla tragedia i due amici che hanno subito lanciato l’allarme.

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 a bordo di due eliambulanze ed il Soccorso Alpino. Lo staff medico, dopo le prime cure, ha trasportato in elisoccorso i due feriti in ospedale. Purtroppo, il giovane escursionista è deceduto durante il tragitto. L’amica, invece, scrive L’Unione Sarda è stata ricoverata e non sarebbe in pericolo di vita.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini e gli accertamenti del caso per risalire all’esatta dinamica di quanto accaduto.