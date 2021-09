Comincia una nuova settimana per Un Posto al Sole, la soap opera napoletana più amata della tv. Vedremo Filippo sempre più combattuto tra Viviana e Serena

Primo appuntamento della settimana per Un Posto al Sole, la soap opera napoletana più longeva della televisione italiana. Rossella è in crisi per quello che sta succedendo proprio ora che ha cominciato il volontariato all’ospedale da Ornella: Riccardo, il ragazzo che ha conosciuto in discoteca e che ha baciato ancor prima di scoprire come si chiamasse, non è altro che il suo responsabile. Nonostante questo, lui continua a provarci con lei e a divertirsi di tutta questa situazione che è si venuta a creare.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Costanza Caracciolo, senza freni, mostra la sua posizione preferita. E’ una spericolata – FOTO

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Intanto Filippo ha finalmente ammesso a se stesso di provare un’attrazione nei confronti di Viviana, la donna con cui è andato a letto quando aveva ancora la memoria ed era in crisi con Susanna. E, a proposito di Serena, sua moglie è a due mesi dalla nascita della bambina ed è sempre più in crisi per quello che sta succedendo con Filippo. La sua pazienza sta cominciando a vacillare. Vedere Filippo riavvicinarsi a quella donna la sta facendo uscire fuori di testa. Intanto, suo marito, decide di parlare di questa cosa con il suo terapista: oramai è consapevole di essere attratto da Viviana e non sa quanto sia giusto quello che sta provando, ma soprattutto che non sta provando per la moglie.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Antonino Cannavacciuolo: sapete quanto costa mangiare nel suo nuovo ristorante? Prezzi sbalorditivi

Filippo non è l’unico ad essere combattuto tra due persone, anche Silvia sta vivendo la stessa cosa. Divisa tra i suoi nuovi sentimenti per Giancarlo e la voglia di salvare il suo matrimonio con Michele.