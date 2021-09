Wanda Nara sempre più sensuale, accavalla le gambe e…si sogna – FOTO

La showgirl nell’ultimo post si è mostrata con una veste decisamente inusuale, una zia amorevole con un sex appeal incredibile!

La meravigliosa moglie di Mauro Icardi è sempre la protagonista numero uno dei social, dove mantiene un profilo molto aggiornato con scatti e stories che raccontano ogni istante della sua vita privata.

Con all’attivo ben 8.1 milioni di follower, Wanda Nara è una delle donne più potenti al mondo per la sua capacità di sapersi imporre nel mondo dell’imprenditoria con nuove idee e progetti, come l’ultimo che l’ha vista lanciare la sua linea di make up già classificatosi tra i più venduti del settore. Vediamo ieri dove è stata e soprattutto cosa ha confessato ai fan che ha lasciato tutti di stucco.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Elisa Isoardi senza nulla addosso a letto: fa vedere una parte nuova – FOTO

Wanda Nara non ci contiene, ammette una scomoda verità

Per vedere Wanda nel suo ultimo post, vai su Successivo