“Sarei andato ogni giorno a scuola”, Ambra Lombardo passerella vertiginosa sulle scale: posteriore perfetto – FOTO

La professoressa, Ambra Lombardo infiamma Instagram con una performance in anteprima da brividi lungo la schiena: pazzesca.

I fan attendevano con trepidazione e ansia questo momento speciale della giornata. Ambra Lombardo, la professoressa più seducente del web esce allo scoperto con una passerella entusiasmante.

Uno stimolo in più per i tanti appassionati, per sognare ad occhi aperti ed ammirare il meglio del suo repertorio da favola. In occasione della prima puntata di “Tiki Taka Real” in onda questa sera in seconda serata, la co-conduttrice ha regalato un’anteprima da strabuzzare gli occhi dallo stupore.

La regina delle bellezze in Mediaset cavalca l’onda della sensualità senza limiti, mostrando lati nascosti e seducenti. Nell’occasione siamo di fronte ad una passerella di lusso, mentre la “principessa” guadagna vertiginosamente la rampa di scale.

Ambra è bellissima e si presenta avanti alle telecamere con indosso un bikini mozzafiato. Il “filo” dell’intimo va a perdersi proprio nel punto giusto, laddove non batte il sole e mette in risalto un posteriore perfetto, come non l’avevate mai ammirato prima

GUARDA QUI>>> “Spettacolo puro”, Francesca Ferragni blocca il web: nell’ultimo scatto in bikini è uno schianto – FOTO

Ambra Lombardo e la passerella alla moda senza limiti: un piacere unico – FOTO

PER VEDERE LA FOTO DI AMBRA LOMBARDO, VAI SU SUCCESSIVO