Andrea Delogu selvaggia dà una risposta clamorosa: “Si sarei in galera” – il VIDEO

La “Rossa”, Andrea Delogu fa impazzire i fan con un video davvero compromettente. “Se avessi fatto determinate cose, ora…”.

La conduttrice televisiva e radiofonica, Andrea Delogu ha ammaliato tutti i suoi followers, caricando un video su Instagram, solo per cuori forti.

Nel corso degli anni ha convinto la platea, non soltanto con la sua immensa bravura nelle piccole cose o nella formalità in generale, bensì per una bellezza che nn conosce rivali. Il look suggestivo e accattivante, dai capelli rossi giustifica il soprannome per cui viene riconosciuta da amici e compagni.

Anche in occasione dell’ultimo video, Andrea ha fatto venire il fiato corto a tutti. In un momento intimo di relax assoluto, la conduttrice de “La Vita in Diretta Estate” si mostra senza veli.

Le telecamere però vanno ad inquadrare il suo sublime volto per un motivo ben valido. Al di là dell’aspetto selvaggio che se ne ricava dal contesto, i riflettori sono puntati in direzione dei suoi discorsi, in risposta ad uno dei fan che le chiede: “Dimmi dove saresti ora, se avessi fatto tutto tutto ciò che avresti voluto”

Andrea Delogu, la risposta incredibile in un contesto vietato ai minori – VIDEO

