Anna Tatangelo, lunedì bollente: pancia scoperta e top trasparente: “Mi fa impazzire…” VIDEO

Anna Tatangelo irrompe sui social e lancia una “storia” da risveglio brusco e ricco di passione. Il “buongiorno” più sensuale dell’anno.

Grazie ad una storia Instagram lanciata pochi minuti fa, la cantante di musica leggera, specializzata nel nuovo genere “rapper”, Anna Tatangelo ha ammaliato tutti i suoi fan.

L’ex compagna del neomelodico napoletano, Gigi D’Alessio non è nuova a questo tipo di iniziative. Durante l’anno e soprattutto in questa estate è stata protagonista con scatti superlativi che hanno evidenziato il suo “mood” sensuale e i lati più nascosti di un repertorio fisico da favola.

L’ultimo in ordine di tempo corrisponde ad un brusco ma piacevolissimo risveglio per i tanti fan che ogni giorno attendono il momento giusto per spendere aggettivi interessanti e stuzzicanti per lei.

Il “Lunedì” più infuocato dell’anno inizia nel segno di una piacevole passeggiata urbana. Anna Tatangelo mostra una pancia piatta e delineata, fuoriuscente da un top cortissimo, che esalta trasparenze stuzzicanti. Le trasparenze fanno da “padrona” ad un primo piano di assoluto valore che rilanciano le ambizioni di notorietà della scatenatissima cantante laziale

Anna Tatangelo illumina di passione il primo giorno della settimana: favolosa – VIDEO

