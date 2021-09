Su Instagram tantissimi influencer parlano di About You e ha ceduto anche Antonella che ha lanciato il progetto con un nuovo post davvero inimmaginabile.

Pochi giorni fa ha fatto il suo ingresso sul tappeto rosso della 78esima Mostra del Cinema di Venezia indossando un meraviglioso abito rosso scarlatto del brand Atelier Giulia. Antonella Fiordelisi, schermitrice e modella con 1,2 milioni di follower al seguito, ha incantato con il vestito a sirena stretto in vita e tempestato di cristalli sul fianco sinistro, un abbinamento che ne ha esaltato la fisicità prorompente ma anche la carnagione ambrata e i capelli scuri lasciati lisci sulle spalle aggraziate.

Antonella però non è sempre elegante e in abiti da sera nel suo privato, nell’ultimo post Instagram l’abbiamo vista in un look decisamente diverso. Curiosi?

Antonella Fiordalisi ha ceduto, anche lei non sa dire di no…alla comodità

Nell’ultimo post della sua pagina social la vediamo in posa per l’ennesimo shooting fotografico con indosso jogger ampi grigio chiaro con maxi tasche laterali, sneakers e top corto nero. Impossibile non notare il suo vitino da vespa, gli addominali marcati e le gambe chilometriche che emergono prepotenti da queste inquadrature street style molto evocative.

Antonella usa il pretesto degli scatti per lanciare un progetto che in queste settimane sembra essere sulla bocca di tutti: “Qualcuno di voi sa who the f*** ABOUT YOU is? … @aboutyou_it restate connessi per il lancio di #AboutYouIT in arrivo tra due giorni✨”.

Oltre a lei sono molti gli influencer che ne stanno parlando nelle loro pagine Instagram, come Valerio Mazzei e Emily Pallini, passando per Giulia Salemi, Andrea Bondelli ma anche Aka7even, Taylor Mega, Awed, Swami Caputo.

Domani potremmo finalmente scoprire di cosa si tratta, nel frattempo ci godiamo ancora per un po’ la bellezza divina della giovane, la cui avvenenza innata ha catturato l’attenzione di 14mila persone che hanno espresso la loro ammirazione con like e commenti davvero entusiasti: “Voglio un poster con te”, “Meravigliosa creatura”, “Sei un incanto”.