Antonio Conte alla Juventus: l’indizio da non trascurare. A Torino qualcuno sogna

Antonio Conte alla Juventus, un ritorno clamoroso che non è da escludere: l’indizio sul futuro del tecnico pugliese e su Allegri.

L’inizio di stagione della Juventus è stato a dir poco complicato. I bianconeri hanno raccolto appena un punto nelle prime tre giornate di campionato, accumulando già 8 punti di distacco dalla vetta.

Al ‘Maradona’, contro il Napoli, ci si aspettava una reazione che non c’è stata. Nonostante il vantaggio dopo pochi minuti firmato da Morata, la Juventus ha espresso una prova passiva e attendista, fino a subire la rimonta degli azzurri.

Certo, per il match di sabato, non mancavano le attenuanti ad Allegri, che doveva fare i conti con svariate assenze tra infortunati e indisponibili per il tardivo rientro dal Sudamerica. Ma quanto mostrato in campo dalla sua squadra preoccupa. E senza Cristiano Ronaldo, andato via a fine calciomercato senza un reale sostituto, la rimonta si annuncia difficile.

Il tecnico livornese è già sulla graticola ed è chiamato a reagire. Fondamentali saranno i due prossimi match, quello in Champions League contro il Malmoe e quello in campionato contro il Milan capolista. Soprattutto quest’ultima sfida potrebbe indirizzare negativamente la stagione in caso di un altro passo falso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Allegri e la frase che gela: “Quando sono arrivato c’era gente che aveva paura…”

Conte, ritorno possibile alla Juventus: Allegri trema

E così, la posizione di Allegri in panchina potrebbe già farsi scomoda. Il tecnico che ha siglato cinque scudetti di fila è stato chiamato per riprendere il discorso, ma in caso di una ulteriore serie negativa potrebbe essere esonerato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A 2021/2022: calendario, risultati e classifica aggiornati

Al punto che si parla, piuttosto a sorpresa, di un ritorno in bianconero di Antonio Conte. L’allenatore pugliese, dopo aver vinto lo scudetto con l’Inter, al momento è commentatore per ‘Sky Sport’, ma attende la chiamata da una panchina importante.

Un ritorno alla Juventus sarebbe un’ipotesi suggestiva secondo alcuni tifosi, che ne hanno conservato un buon ricordo. Al momento, non particolarmente probabile, stando agli scommettitori, che bancano la prospettiva di un ritorno in panchina a Torino entro fine 2021 a 50.

Occhio però ai prossimi risultati della Juventus, che potrebbero cambiare in corsa e clamorosamente i piani del presidente Agnelli.