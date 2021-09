“Che bulla”, Aurora Ramazzotti seducente in total black mette ko i follower – FOTO

Aurora Ramazzotti presto inizierà un nuovo programma e ha postato su Instagram due scatti dal set mentre partecipa alle riprese in cui appare vestita in modo molto sensuale

La simpatica influencer Aurora Ramazzotti è sul set di “Mystery Land“, la nuova trasmissione che a breve andrà in onda su Italia 1. Le anticipazioni in merito hanno svelato che ricorda un altro programma iniziato nel 2009 e concluso nel 2016, “Mistero“, condotto prima da Enrico Ruggeri e poi da Raz Degan.

La giovane figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti condurrà il programma insieme ad Alvin. Una coppia inedita che di sicuro allieterà le serate del pubblico del piccolo schermo. La trasmissione tratterà di alieni, ufo, e altri miti e leggende come il Mostro di Loch Ness e i Templari.

I telespettatori rimarranno con il fiato sospeso durante ogni servizio in onda sulla TV targata Mediaset.

Aurora Ramazzotti, i due scatti che mettono i fan ko

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

La Ramazzotti appare con un completo total black in linea con l’alone di mistero del suo nuovo programma. È vestita infatti con giacca, pantaloni e stivaletti neri in due foto irresistibili, accompagnate dalla didascalia: “Tra un ciak e l’altro“.

Un utente di Instagram ha scherzato sulle sue immagini scrivendo: “Che bulla” dato che Auri ha proprio un’aria da “cattiva”. D’altronde il suo outfit non potrebbe essere diverso per presentare “Mystery land“, show dal sapore oscuro a causa delle leggende e dei fatti inspiegabili che si verificano ancora oggi in tutto il mondo. Misteri che attirano l’immaginario collettivo di gran parte della popolazione incuriosita dai vari enigmi.

Di recente la influencer è stata sotto i riflettori del gossip che la volevano in crisi con il suo fidanzato Goffredo Cerza. Lei però ha postato giorni fa nelle sue Instagram Stories una foto di entrambi distesi al letto, sereni e uniti come sempre, mettendo a tacere tutte le malelingue e i rumors sulla relazione.