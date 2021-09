“Beautiful”, anticipazioni puntata 13 settembre: ricordi dal passato

Beautiful, anticipazioni 13 settembre: mentre Brooke cerca di riconquistare Ridge, Quinn e Shauna ripensano al loro passato.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Ridge dare una possibilità a Shauna. Nonostante ami ancora Brooke, il Forrester non vuole essere usato da lei, perciò sta cercando di andare avanti con la sua vita. Brooke tuttavia non si dà per vinta e cerca di trovare un modo per farsi perdonare. Nel frattempo Bill sta cercando di riconquistare la Logan. Lo Spencer ha ammesso di essere ancora innamorata di lei e di non sentirsi pronto a tornare da Katie. Brooke, tuttavia, si è mostrata irremovibile: è ora che Bill e Katie si riuniscono e crescano insieme il piccolo Will.

Beautiful, anticipazioni 13 settembre: Zoe e Carter sempre più vicini

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che sarà scontro tra Brooke e Quinn. La Fuller sarà su di giri per il matrimonio tra Ridge e Shauna, mentre la Logan giurerà di scoprire cos’è successo davvero a Las Vegas e di farla pagare ad entrambe. Nel frattempo Shauna proporrà a Ridge di iniziare la loro nuova vita insieme. La Fulton è emozionata all’idea di essere la nuova signora Forrester e promette a Ridge di essere una moglie perfetta per lui.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Carter cercherà di vincere la resistenza di Zoe. La modella è ancora traumatizzata da quanto accaduto con Thomas e ha paura rinnamorarsi. Dopo vari giorni di corteggiamento, i due si scambieranno un primo bacio.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda oggi, lunedì 13 settembre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non è prevista alcuna pausa.