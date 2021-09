Bologna-Verona, le pagelle e il tabellino del posticipo della terza giornata di campionato: il club di Di Francesco sfida i rossoblù, guidati da Mihajlović

Il posticipo del lunedì sera vede il Verona di Eusebio Di Francesco scendere in campo per affrontare il Bologna di Siniša Mihajlović. La squadra ospite, dopo il fallimento dei precedenti due incontri terminati con una sconfitta, vuole ad ogni costo guadagnare i primi 3 punti, mentre il Bologna vuole consolidare una buona partenza dopo una vittoria e un pareggio nelle prime due giornate.

Esordio aggressivo per il Verona che trova però la pronta risposta dei rossoblù. Al 15′ ottima giocata di Soriano che spacca in due la difesa e allarga sulla sinistra per Barrow, non trovando però il gambiano.

Al 20′ primo brivido della serata. Soriano fa da boa e serve Svanberg che tenta la conclusione sfiorando di poco il palo.

Lampo di qualità per i rossoblù al 30′. Soriano la passa ad Arnautovic, che la lavora per poi restituirla al centrocampista. Soriano calcia in diagonale ma scheggia la porta, nuova occasione mancata per il Bologna.

Anche il Verona sfiora il vantaggio al 44′ con il colpo di testa di Simeone su cross di Faraoni: palla di poco fuori.

Il primo tempo si chiude sullo 0-0 con un testa a testa di fuoco tra i due club.

Al 49′ ammonito Barak, che trattiene Soriano per impedire la ripartenza dei rossoblù.

Doppio cambio al 67′ per il Bologna: fuori gli esterni Orsolini e Barrow, al loro posto Skov Olsen e Sansone.

NON PERDERTI ANCHE —> Roma-Sassuolo: le pagelle e il tabellino della partita

Bologna – Verona, le pagelle e il tabellino della partita

NON PERDERTI ANCHE —> Milan-Lazio, le pagelle e il tabellino della partita

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey, Svanberg, Dominguez; Orsolini (67′ Skov Olsen), Soriano, Barrow (67′ Sansone); Arnautovic.

Allenatore: Siniša Mihajlović

VERONA (3-4-2-1): Montipò, Casale, Gunter, Dawidowicz (45′ Magnani); Faraoni, Tameze (61′ Hongla), Ilic, Lazovic; Barak, Caprari, Simeone.

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Marcatori:

Ammoniti: 49′, Barak;

Migliore in campo:

Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce

IN AGGIORNAMENTO