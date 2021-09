La popstar internazionale Britney Spears ha fatto un annuncio molto importante sui social oggi, nessuno se lo aspettava

Britney Spears fa l’annuncio dell’anno, dopo tanti anni e due matrimoni falliti alle spalle la postar ci vuole riprovare. Su instagram ha annunciato il fidanzamento con il personal trainer e attore Sam Asghari con il quale sta insieme da diversi anni ormai. Ha condiviso su instagram un video mentre fa la faccia sorpresa e mostra l’anello di fidanzamento, nella didascalia ha scritto:”Non ci possono credere”.

Britney Spears si risposa per la terza volta

La cantante ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo amato Sam Asghari, il 27 enne iraniano che l’ha conquistata. Lui nella vita fa il personal trainer ma nel suo profilo instagram si definisce attore. I due si sono incontrati nel 2016 sul set del video musicale Slumber Party. La Spears ha 39 anni e un passato davvero importante. Nonostante abbia solo 39 anni sembra aver vissuto una vita più lunga. Colpa o merito del successo avuto da giovanissima come postar, poi il vortice di droga e alcol che l’ha portata giù verso il fondo. Ancora oggi continua ad avere problemi sopratutto per la tutela dei suoi figli e del suo stesso patrimonio.

Recentemente era infatti finita al centro dell’attenzione mediatica per la storia con il padre che essendo il tutore dei suoi patrimoni la tiene sotto controllo. Il motivo per cui questo è avvenuto risale a 13 anni fa quando la Corte Suprema di Los Angeles ha stabilito che la Spears non era in grado di avere la tutela dei suoi beni a causa dei suoi problemi mentali, per questo motivo sarebbe subentrato il padre. Oggi però la popstar ha fatto ricorso per riappropriarsi dei suoi beni condannando il padre come opportunista e sfruttare. La frase choc che ha pronunciato la cantante ha lasciato tutti perplessi, ha dichiarato che il padre la fa lavorare oltre il limite per farla guadagnare di più e mantenere il controllo sulla sua vita.

Oggi Britney però fa piccoli passi per riappropriarsi della sua vita e dimostrare che sta bene e può gestire la sua vita con ragionevolezza. Uno di questi passi è quello di convolare a nozze con un uomo che la rende felice da diversi anni. E allora non possiamo fare altro che augurarle il meglio e farle le congratulazioni per quello che sarà sicuramente un matrimonio indimenticabile e pop.