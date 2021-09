È uno degli undici concorrenti della nuova edizione di “Tale e Quale Show” nella quale potrà dimostrare ancora una volta il suo talento. Parliamo di Dennis Fantina: ecco qualche dettaglio in più su di lui

Il pubblico potrebbe ricordarlo per essere stato il vincitore della prima edizione di Amici -chiamato all’epoca Saranno Famosi– ma la verità è che da allora Dennis Fantina di strada ne ha fatta parecchia. Tra musica, teatro e televisione l’artista si è saputo rimboccare le maniche e oggi è stato scelto da Carlo Conti per partecipare alla nuova edizione di Tale e Quale Show. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita.

Chi è Dennis Fantina: vita privata e carriera del concorrente di Tale e Quale Show

Classe 1976, Dennis Fantina approda in televisione nel 2001 quando partecipa e vince la prima edizione di Saranno Famosi, talent oggi conosciuto con il nome di Amici di Maria De Filippi. Dopo la vittoria pubblica il suo primo album sotto la casa discografica di Caterina Caselli, un progetto nel quale hanno collaborato noti artisti italiani come Mango ed Elisa.

In quegli anni si destreggia tra la musica e il teatro, dove debutta nel musical “Grease“, e lavorando anche in radio come speaker.

Dennis Fantina ha all’attivo tre album, l’ultimo risalente al 2007, e da allora ha preferito pubblicare solo una serie di singoli. Nei primi anni duemila si è fatto notare partecipando al talent “Notti sul ghiaccio“, condotto da Milly Carlucci, dove è riuscito a raggiungere la finale.

Dopo diversi anni lontano dai riflettori si torna a parlare di lui nel 2014, anno in cui debutta come attore in alcuni cortometraggi. In particolare l’artista stringe una collaborazione con il regista Ronnie Roselli, con lui lavora anche ad alcune pellicole come sceneggiatore, oltre che come doppiatore e autore delle colonne sonore.

Nel 2019 torna a Mediaset nel programma “All Together Now” in veste di cantante. A volerlo ora è Carlo Conti che ha ritenuto avesse tutte le carte in regola per poter affrontare le sfide del suo programma.

Della vita privata di Fantina si conosce poco, essendo lui una persona molto riservata. Stando alle informazioni pubbliche è attualmente sposato con Sabina, totalmente estranea al mondo dello spettacolo, e dalla quale ha avuto due figli.

Il pubblico potrà ritrovare Dennis sul palcoscenico di Tale e Quale Show, dove mostrerà tutte le sue doti artistiche.